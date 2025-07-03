Итальянский гранд намерен заключить сделку с Санчо
Инсайдер раскрыл детали потенциального перехода
около 1 часа назад
Джейдон Санчо, скорее всего, покинет Манчестер Юнайтед этим летом. По словам авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, игрок интересен Ювентусу из Турина.
Сезон 2024/25 англичанин провел в аренде в Челси. Синие намеревались его выкупить, но не смогли договориться с игроком об условиях индивидуального контракта.
В результате они заплатили штраф в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, а Санчо вернулся в Манчестер Юнайтед. Однако на «Олд Траффорд» нет места для игрока.
Решение – еще один трансфер. Как сообщает Романо, сейчас наибольший интерес к вингеру проявляет итальянский Ювентус.
Туринский клуб уже связался как с представителем игрока, так и с Манчестер Юнайтед.
Санчо точно не поедет в турецкий Фенербахче. Это направление исключено, даже не было никаких конкретных переговоров с турками.
В сезоне 2024/25 англичанин сыграл в общей сложности 42 официальных матча. За это время он забил пять мячей и отдал 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.