Павел Василенко

Джейдон Санчо, скорее всего, покинет Манчестер Юнайтед этим летом. По словам авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, игрок интересен Ювентусу из Турина.

Сезон 2024/25 англичанин провел в аренде в Челси. Синие намеревались его выкупить, но не смогли договориться с игроком об условиях индивидуального контракта.

В результате они заплатили штраф в размере 5 миллионов фунтов стерлингов, а Санчо вернулся в Манчестер Юнайтед. Однако на «Олд Траффорд» нет места для игрока.

Решение – еще один трансфер. Как сообщает Романо, сейчас наибольший интерес к вингеру проявляет итальянский Ювентус.

Туринский клуб уже связался как с представителем игрока, так и с Манчестер Юнайтед.

Санчо точно не поедет в турецкий Фенербахче. Это направление исключено, даже не было никаких конкретных переговоров с турками.

В сезоне 2024/25 англичанин сыграл в общей сложности 42 официальных матча. За это время он забил пять мячей и отдал 10 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.