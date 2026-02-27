Сергей Разумовский

Карпаты выступили с официальным заявлением за двое суток до домашнего матча 18-го тура УПЛ против Колоса, обратившись к болельщикам с просьбой отнестись с пониманием к усиленным мерам безопасности на стадионе Украина.

В клубе сообщили, что в воскресенье во время поединка на арене будет действовать повышенный контроль. Чтобы избежать заторов и длинных очередей на входе, зрителей призывают не брать с собой громоздкие вещи, в частности рюкзаки, сумки и другие большие сумки. Также отмечается, что на стадион запрещено проносить любые предметы, которые потенциально могут представлять опасность для окружающих.

В Карпатах подчеркнули, что соблюдение этих правил необходимо для того, чтобы матч прошел в спокойной атмосфере, а пребывание на трибунах было максимально безопасным и комфортным для всех присутствующих. Клуб поблагодарил болельщиков за поддержку и ответственное отношение.

Встреча Карпаты – Колос состоится во Львове на стадионе Украина в воскресенье, 1 марта. Начало игры запланировано на 18:00.

Следует отметить, что усиление мер безопасности происходит на фоне трагических событий в городе: ночью 22 февраля в центре Львова прогремели взрывы. В результате детонации двух самодельных устройств погибла 23-летняя полицейская, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

