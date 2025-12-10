– Что вы знаете о чемпионате Мальты и, в частности, о вашем будущем сопернике Хамрун Спартанс?

– Да, безусловно, мы знаем, что наш завтрашний соперник действительно силен. Это очень опытная команда, которая доминирует в чемпионате Мальты. Со своей стороны можем заверить, что готовы сделать все возможное и отдать все силы, чтобы порадовать своих болельщиков и одержать победу на поле.

– Завтра для тебя будет пятый еврокубковый матч. Как оцениваешь собственный вклад в предыдущих четырех играх и как хотел бы проявить себя именно в предстоящей встрече?

– Я очень рад быть здесь. И, да, мне очень приятно, что завтра будет мой пятый матч за Шахтер в европейских турнирах. Несмотря на то, что я еще новичок в клубе и в этой тренерской системе, я чувствую, что довольно хорошо вписываюсь в общую концепцию главного тренера. Я отдаю максимум как на поле, так и на тренировках. Так что, если Бог позволит, завтра я хочу показать свою лучшую игру и помочь команде одержать победу.

– Сейчас у тебя в «Шахтере» такая же роль и позиция, как в свое время у Арды Турана во время его игровой карьеры. Какие именно знания и советы он дает тебе лично и как они влияют на твой прогресс?

– Мистер очень помог мне улучшить стиль игры, видение поля и то, как я могу вписаться в общую постройку команды. Конечно, все его советы я воспринимаю максимально серьезно и стараюсь реализовывать их на поле. Также я видел его игру как футболиста, и это оставило лучшее впечатление. Для меня это настоящий клад – получать советы от такого талантливого в прошлом игрока. Было бы незабываемо, если бы я смог воплотить эти советы на поле.