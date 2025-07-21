Украинская ассоциация футбола официально сообщила, где состоится домашний матч отбора к чемпионату мира 2026 года против сборной Франции.

Встреча пройдет в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчинская Арена Вроцлав». Именно здесь украинская национальная команда уже трижды проводила свои матчи. Арена вмещает 45 105 болельщиков.

Напомним, поединок против Франции запланирован на 5 сентября и станет ключевым для сборной Украины в борьбе за выход на мировой форум.

Отметим, что также в группе сборной Украины в квалификации на чемпионат мира есть Исландия и Азербайджан.

Ранее сообщалось, что УАФ представила новый трофей Кубка Украины.