Известно, где сборная Украины сыграет домашний матч с Францией в квалификации на ЧМ-2026.
Поединок состоится 5 сентября
около 1 часа назад
«Тарчинская Арена Вроцлав»/фото: Google
Украинская ассоциация футбола официально сообщила, где состоится домашний матч отбора к чемпионату мира 2026 года против сборной Франции.
Встреча пройдет в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчинская Арена Вроцлав». Именно здесь украинская национальная команда уже трижды проводила свои матчи. Арена вмещает 45 105 болельщиков.
Напомним, поединок против Франции запланирован на 5 сентября и станет ключевым для сборной Украины в борьбе за выход на мировой форум.
Отметим, что также в группе сборной Украины в квалификации на чемпионат мира есть Исландия и Азербайджан.
Ранее сообщалось, что УАФ представила новый трофей Кубка Украины.