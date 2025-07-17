Украинская ассоциация футбола официально представила обновленный дизайн главного трофея Кубка Украины. Центральным элементом стал стилизованный образ казацкой булавы – символа мужества, силы и непобедимости украинского духа. На трофее выгравирована надпись "Украине – слава, себе – честь", что подчеркивает значение победы как для игроков, так и для всей страны.

Дизайн трофея вдохновлен историческими традициями. Булава, как символ казацкой власти, воплощает лидерские качества. Одиннадцать копий, окружающих центральную композицию, олицетворяют единство команды – всех 11 игроков, объединенных одной целью.

Презентация состоялась 17 июля во время торжественного мероприятия "Старт кубкового сезона", где также представили обновленный формат соревнований и провели жеребьевку квалификационного раунда. Новый трофей станет наградой для победителя Кубка Украины сезона 2025/2026.



