Технический директор УАФ Игорь Дедишин рассказал о дальнейшей судьбе старого трофея Кубка Украины. Слова функционера передает пресс-служба УАФ.

Старый трофей точно займет свое почетное место в музее УАФ украинского футбола. Вы видели, что при входе на первом этаже УАФ есть своеобразный такой минимузей. Но мы все равно верим и мечтаем о том, что рано или поздно этот музей будет создан. Там очень много трофеев есть. Есть, чем гордиться украинскому футболу.

И этот трофей тоже займет свое место, потому что это большой кусок истории украинского футбола. Это трофей, за который боролось много поколений и футболистов. В том числе, обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко.