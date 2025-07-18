Отдадут Шахтеру? В УАФ озвучили дальнейшую судьбу старого трофея Кубка Украины
Последними обладателями этого приза победителю турнира стали «горняки»
около 1 часа назад
Технический директор УАФ Игорь Дедишин рассказал о дальнейшей судьбе старого трофея Кубка Украины. Слова функционера передает пресс-служба УАФ.
Старый трофей точно займет свое почетное место в музее УАФ украинского футбола. Вы видели, что при входе на первом этаже УАФ есть своеобразный такой минимузей. Но мы все равно верим и мечтаем о том, что рано или поздно этот музей будет создан. Там очень много трофеев есть. Есть, чем гордиться украинскому футболу.
И этот трофей тоже займет свое место, потому что это большой кусок истории украинского футбола. Это трофей, за который боролось много поколений и футболистов. В том числе, обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко.
Напомним, последним обладателем старого трофея Кубка Украины стал Шахтер. «Горняки» в финале сезона-2024/2025 в серии пенальти одолели Динамо.