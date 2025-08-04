Известные потенциальные соперники Полесья в 4 раунде квалификации Лиги конференций
Сначала команда Руслана Ротаня должна пройти Пакш
около 2 часов назад
4 августа в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка четвертого квалификационного раунда Лиги конференций сезона 2025/26. Накануне этой процедуры УЕФА сократил список потенциальных соперников Полесья на следующем этапе, однако прежде всего житомирская команда должна преодолеть венгерский Пакш.
Победитель этого противостояния получит несеяный статус в жеребьевке четвертого раунда.
В рамках третьего раунда Лиги конференций встречи между Полесьем и Пакшем запланированы на 7 и 14 августа. Первая игра пройдет на формально домашнем стадионе украинского клуба. Если Полесье пройдет дальше, следующий этап состоится 21 и 28 августа.
Потенциальные соперники Полесья в Q4 Лиги конференций
- Фиорентина
- Победитель пары Викинг – Истанбул Башакшехир
- Победитель пары Ракув – Маккаби Хайфа
- Победитель пары Сент-Патрикс – Бешикташ
- Победитель пары Силькеборг – Ягеллония
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