Сергей Стаднюк

В стартовом туре украинской Премьер-лиги Полесье на выезде неожиданно легко справилось с Карпатами.

По иронии судьбы команды, которые до последнего боролись за четвертое еврокубковое место, начали сезон друг против друга. Хозяева провели первый официальный матч в новой форме с легендарными зелено-белыми полосами. Однако "счастливой" она не стала.

Уже на 11-й минуте житомиряне забили благодаря точному удару Крушинского, однако арбитр отменил взятие ворот из-за фола в атаке. Но своего команда Руслана Ротаня достигла ближе к середине тайма – счет все же открыл Гайдуцик.

Вскоре Полесье удвоило преимущество – Назаренко реализовал пенальти на 38-й минуте. Во втором тайме Карпаты пытались вернуть интригу, но атакующие действия львовян не приносили результата. На 89-й минуте Филиппов мог сделать счет разгромным, но не реализовал еще один 11-метровый.

Полесье стартовало с тремя очками, оставив львовскую команду без голов в дебютном туре.

УПЛ, первый тур

Карпаты – Полесье 0:2

Голы: Гайдуцик, 29, Назаренко, 38 (пен.)

Карпаты: Домчак, Полегенько, Педрозо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес (Танда, 79), Чачуа, Бруниньо (Федор, 79), Костенко (Шах, 65), Краснопир (Игорь Невес, 66), Карабин (Витор, 57).

Полесье: Кудрик, Кравченко, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко, Крушинский (Гуцуляк, 63), Бабенко, Толедо Коста (Андриевский, 69), Леднев (Караман, 63), Назаренко (Гонсалвеш, 90+3), Гайдуцик (Филиппов, 69).

Предупреждения: Альварес, 68, Бруниньо, 78, Бабогло, 88 – Леднев, 13, Толедо Коста, 68.

Обзор матча будет доступен на странице события Карпаты – Полесье.