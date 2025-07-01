Павел Василенко

Нападающий Джон Дуран этим летом перейдет из саудовского Аль-Насра в турецкий Фенербахче, где он будет играть под руководством Жозе Моуринью.

В январе этого года Дуран покинул Астон Виллу и перешел в Аль-Наср за 77 миллионов евро, где делил раздевалку с Криштиану Роналду.

Хотя от этого тандема многого ожидали, Аль-Наср не смог выиграть титул. Дуран забил 12 мячей в 18 матчах, но решил вернуться в европейский футбол – на этот раз в аренду в стамбульском гранде.

Колумбийский форвард подписал контракт с Аль-Насром до 2030 года, но футболист не устоял перед приглашением Моуринью и вызовом в чемпионате Турции. Краткое, но прибыльное пребывание в Саудовской Аравии принесло ему более восьми миллионов евро заработка, что, по данным английских СМИ, почти в пять раз больше, чем он мог бы заработать за тот же период в Английской Премьер-лиге.

Интересно, что перед поездкой в Европу Дурану предлагали хорватским клубам – Динамо и Риека – всего за 500 000 евро. Его агенты, братья Дэнни и Энди Бара, которые и сегодня следят за его карьерой, в то время не столкнулись с каким-либо интересом со стороны Хорватии. Вместо этого Дуран построил свою карьеру в лиге MLS, где он сыграл 27 игр за Чикаго Файр и забил восемь мячей. Он переехал из США в Астон Виллу в 2023 году примерно за 18 миллионов евро в возрасте 19 лет.

Через три года Дуран оставил позади трансфер стоимостью в миллион долларов, сотрудничество с Роналду и богатый опыт работы на Ближнем Востоке и отправился в новое приключение с Моуринью – на этот раз в роли лидера атаки амбициозного Фенербахче.