Сергей Разумовский

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри перенес операцию на сердце – об этом официально сообщила пресс-служба римского клуба. В заявлении отмечается, что у специалиста была обнаружена фибрилляция предсердий, после чего медики приняли решение провести специальное вмешательство для коррекции нарушения сердечного ритма.

По информации Лацио, Сарри прошел процедуру транскатетерной абляции с применением технологии PFA. Операцию выполнили в поликлинике Тор Вергата. В клубе также подчеркнули, что вмешательство провел профессор Андреа Натале – врач международного уровня, которого называют одним из лучших в лечении подобных патологий. Его опыт в этой сфере насчитывает более 30 лет. Операция, по данным клуба, прошла успешно.

Во время процедуры рядом находился главный врач Лацио доктор Итало Лео, который контролировал медицинские вопросы со стороны клуба. В сообщении подчеркивается, что в ближайшие дни Маурицио Сарри должен вернуться к регулярному выполнению своих обязанностей и снова полноценно управлять командой.

Транскатетерная абляция относится к малоинвазивным методам лечения аритмий, в частности фибрилляции предсердий. В отличие от открытых операций, доступ к сердцу осуществляется без разреза грудной клетки: врачи используют тонкий гибкий катетер, который вводят в кровеносный сосуд, чаще всего в паховой области. Далее катетер под контролем оборудования проводят к нужному участку сердца, где и выполняются необходимые манипуляции для нормализации электрической активности.

66-летний Сарри возглавил Лацио летом 2025 года. До этого он уже работал в клубе в течение длительного периода – с 2021 по 2024 год, после чего вернулся в римскую команду.

