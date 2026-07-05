В новом выпуске футбольного YouTube-шоу «Кто в игре?», посвященному главному футбольному турниру лета, Дима Носов собрал в студии участников под масками известных игроков, чтобы спрогнозировать первый раунд матчей на вылет. Правила просты: говоришь уверенно, споришь громко, а если прогнозируешь хуже коллег — снимаешь маску.

Самое жаркое обсуждение разгорелось во время матча Аргентины против Кабо-Верде. Один из участников без долгих пауз и дипломатии заявил: «Кабо-Верде пройдет Аргентину. Сто процентов».

Другой гость на сенсацию не купился и сразу вынес альтернативный вердикт. По его прогнозу, интрига в матче проживет недолго: «Этот матч закончится на 26-й минуте. Счет будет 3:0».

На этом футбольная смелость в студии не закончилась. Во время обсуждения матча Бразилии против Японии один из участников предположил, что японцы сейчас играют чуть ли не более «по-бразильски», чем сама Бразилия.

Первым из-за неудачного прогноза поплатился участник под маской Эрлинга Холанда. После подсчета результатов он был вынужден раскрыть свою личность — под маской скрывался ведущий и комик Сергей Середа.

Цена ошибки для участников проста и чуть жестока: наименее точный прогнозист должен снять маску и раскрыть, кто все это время так уверенно говорил о футболе.

Посмотреть все прогнозы, споры и проверить, кто стоит за самыми смелыми заявлениями, можно в полном выпуске шоу «Кто в игре?» на YouTube-канале GG.Спорт.