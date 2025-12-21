Павел Василенко

Известный швейцарский специалист Люсьен Фавр официально объявил о завершении своей тренерской карьеры.

Фавр — знаковая фигура в европейском футболе, который получил признание благодаря работе в Боруссии Менхенгладбах, Ницце и дортмундской Боруссии. Широкую популярность он получил после сезона 2014/15, когда сенсационно привел менхенгладбахский клуб к третьему месту в Бундеслиге.

Именно тогда швейцарец был признан тренером сезона в немецком клубном футболе. Уже через год он возглавил Ниццу и снова добился успеха, завершив сезон на третьем месте во французской Лиге 1.

Самым ярким этапом в карьере Фавра стало его пребывание в дортмундской Боруссии с 2018 по 2020 год. В сезоне 2018/19 жёлто-чёрные были чрезвычайно близки к чемпионству: за семь туров до финиша они лидировали в Бундеслиге. Однако всё сломалось после выездного «Дер Классикера» против Баварии, где команда потерпела сокрушительное поражение со счётом 0:5. После этого Боруссия утратила первое место и так и не смогла его вернуть.

В субботу 68-летний тренер объяснил причины своего решения уйти на пенсию — и они оказались довольно простыми.

«Я всегда был занят. Теперь, когда мне 68, время пролетело незаметно. Я почти забыл о своем возрасте, потому что постоянно о чем-то думал. Теперь я счастлив таким, какой я есть», – признался Фавр.

Стоит добавить, что Фавр не работает ни в одном клубе с января 2023 года. Его последним местом работы была Ницца, куда он вернулся во второй раз. Этот этап оказался неудачным: команда демонстрировала слабые результаты.