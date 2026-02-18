Сергей Разумовский

Впервом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Галатасарай на своем поле разгромил Ювентус со счетом 5:2, перевернув игру после неудачного первого тайма.

Хозяева открыли счет на 15-й минуте – Габриэль Сара подобрал мяч в штрафной площадке и мощно пробил в левый угол. Впрочем, уже в следующей атаке туринцы отыгрались: после удара Калюлю и сейва Чакира первым на добивании оказался Копмайнерс. В середине тайма Де Грегорио спас гостей после удара Осимхена, но вскоре Тен Копмайнерс после передачи Маккенни поразил левую девятку – 1:2. До перерыва команды обменялись моментами, однако счет не изменился.

На старте второго тайма Галатасарай добавил в агрессии и быстро сравнял – Йылмаз пробил с фланга, Де Грегорио отбил перед собой, а Ланг добил мяч в сетку. Через несколько минут хозяева уже были впереди: после подачи Сары со штрафного Давинсон Санчес плечом отправил мяч в ворота – 3:2. Ситуация для туринцев усложнилась на 67-й минуте, когда Кабаль получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

В большинстве турки полностью контролировали ход встречи и додавили соперника. Осимхен перехватил передачу Тюрама на Келли и ассистировал Лангу, который оформил дубль – 4:2. Точку поставил Саша Бое, вернувшийся из Баварии, – он подключился правым флангом и мощным ударом в дальний угол сделал счет разгромным. Ювентус, выигравший после первого тайма, теперь вынужден отыгрывать отставание в три мяча в ответном матче, который состоится 25 февраля в Турине.

Лига чемпионов. Стыковой раунд плей-офф, первый матч

Галатасарай – Ювентус 5:2

Голы: Сара, 15, Ланг, 49, 75, Санчес, 60, Бое, 86 – Копмайнерс, 16, 32.

Галатасарай: Чакир, Якобс (Эльмали, 83), Бардакджи (Синго, 77), Санчес, Шаллай, Торрейра, Сара, Акгюн (Сане, 70), Йылмаз (Икарди, 77), Осимхен, Ланг (Бое, 83).

Ювентус: Де Грегорио, Калюлю, Бремер (Гатти, 34), Келли, Камбиазо (Кабаль, 46), Локателли, К. Тюрам (Миретти, 80), Копмайнерс, Консейсау (Костич, 70), Маккенни, Йылдыз (Опенда, 81).

Предупреждения: Бардакджи, 41 – Камбьязо, 18, Кабаль, 59

Удаление: Кабаль, 67