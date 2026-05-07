Как спортсмены торгуют криптовалютой
Руководство по BTC ETF и фьючерсам
около 2 часов назад
Ньюкасл Юнайтед – клуб с 130-летней историей, домашний стадион St James' Park на 52 000+ зрителей – 26 августа 2025 года объявил о многолетнем договоре с криптобиржей BYDFi, присвоив ей статус Official Cryptocurrency Exchange Partner. Партнерство такого масштаба четко сигнализирует: линия между спортивным бизнесом и цифровыми финансами практически исчезла. от BTC ETF до бессрочных фьючерсов. Все, что может понадобиться спортивной аудитории, которая присматривается к крипторынку.
Почему спортивный мир массово входит в криптовалюту именно сейчас?
Волна утверждений спотовых BTC ETF в США сломала главный барьер – институциональный капитал хлынул на рынок. Массовая аудитория, включая спортивную, подтянулась за ним. Клубы, лиги, отдельные атлеты увидели в блокчейн-технологиях и новый канал монетизации, и магнит для молодого поколения болельщиков.
Сделка с Ньюкасл Юнайтед – не маркетинговый эксперимент. Клуб контролируется инвестиционной группой во главе с PIF и RB Sports & Media, и выбор криптобиржевого партнера здесь – решение стратегического порядка. Для платформы, работающей с пользователями в более чем 150 странах, это возможность выйти на многомиллионную футбольную аудиторию.
Что такое BTC ETF и почему он важен для спортивной аудитории?
BTC ETF – биржевой инвестиционный фонд, привязанный к цене биткоина. Торгуется на традиционных фондовых площадках. Инвестор покупает доли через привычный брокерский счет – без криптокошелька, без суеты с приватными ключами.
Для спортсменов и их окружения, которые давно освоили фондовый рынок, это самый простой входной билет в биткоин.
Какие условия фьючерсной торговли стоит знать перед первой сделкой?
Три вещи: комиссии, кредитное плечо, режим маржи. Остальное – детали. Ключевые параметры с сайта биржи:
Обзор параметров платформы
Параметр
Значение
Мейкер-комиссия
0,02 %
Тейкер-комиссия
0,06 %
Максимальное плечо
До 200×
Режимы маржи
Изолированная, кросс-маржа
Хеджирование
Двусторонний long/short
Демо-счет
50 000 USDT виртуальных средств
Во время тестирования регистрация заняла менее одной минуты – email, пароль, и демо-счет сразу готов. Интерфейс приятно удивил скоростью реакции даже при одновременной работе с несколькими графиками. Мало кто из платформ этого уровня дает настолько плавный опыт в веб-версии.
Может ли копитрейдинг заменить самостоятельный анализ рынка?
Полностью – нет. Снизить порог входа – безусловно.
Копитрейдинг дает возможность автоматически воспроизводить стратегии опытных трейдеров, начиная от $10. В августе 2025 года платформа запустила Perpetual Smart Copy Trading – обновленный инструмент с прицелом на новичков. Механика такова: каждый мастер-трейдер получает отдельный суб-аккаунт подписчика с пропорциональным автоследованием и изолированными позициями. Убыточная сделка одного трейдера не затрагивает средства, выделенные на другого. Полная статистика каждого мастер-трейдера – доходность, просадки, число подписчиков – доступна на
Насколько безопасно держать средства на криптобирже?
Вопрос, который волнует всех – не только спортсменов.
BYDFi использует несколько уровней защиты: холодное хранение основной части активов, раздельные счета, мультиподписное утверждение транзакций, обязательная двухфакторная аутентификация (2FA). Данные Proof of Reserves публикуются на сайте биржи – перед принятием решений рекомендуем самостоятельно ознакомиться с методологией и независимостью аудита. Биржа также сообщает о наличии защитного фонда, размер которого оглашается на сайте. Проверяйте актуальность этих данных лично.
В феврале 2025 года объявлено партнерство с Ledger – появилась возможность кобрендированного аппаратного кошелька для тех, кто выбирает самостоятельное хранение.
Итог
Спорт и криптовалюта – больше не два параллельных мира. Многолетние партнерства клубов уровня Премьер-лиги это подтверждают ежеквартально. BTC ETF открыл биткойн для традиционных инвесторов, фьючерсная торговля – для тех, кто хочет работать с риском непосредственно и иметь доступ к более широкому арсеналу стратегий. Копитрейдинг снижает барьер для новичков, хотя ответственность за управление капиталом никуда не исчезает. Разумный первый шаг – демо-счет: разобраться с механикой, прежде чем ставить реальные деньги.
Поделиться