Полузащитник Металлиста 1925 Владислав Калитвинцев поделился своими впечатлениями после безголевой ничьи с Оболонью (0:0) в первом туре нового сезона УПЛ.

«Во-первых, поздравляю с началом чемпионата, спасибо Вооруженным силам за то, что мы имеем возможность играть. Результат, наверное, закономерный, потому что, в принципе, у нас было немного моментов. Немного нервничали в первом тайме, старались играть быстрее, но… На мой взгляд, в первом тайме играли медленно, а во втором добавили темп и выглядели хорошо, но не дожали соперника.

Есть над чем работать – и много над чем. Так что мы движемся дальше, ничего страшного не произошло, это первая игра чемпионата. Так что сделаем выводы и будем двигаться дальше.

Эмоции в раздевалке после матча? Ничего такого. Спокойно тренер нам сказал, что все впереди, будем дальше работать, выше голову – и все будет хорошо», — сказал Калитвинцев в эфире УПЛ ТВ.