Харьковский Металлист 1925 пытался заполучить полузащитника киевского Динамо Александра Яцыка. По информации журналиста и комментатора Игоря Цыганыка, клуб был готов выложить за хавбека сумму более 3 миллионов долларов.

Однако трансфер так и не состоялся. Яцык, который провел прошлый сезон в аренде в Заре, пока остается в распоряжении Динамо и включен в заявку команды на новый розыгрыш Украинской Премьер-лиги.

Прошлым сезоном он провел 29 матчей, шесть раз поражал ворота соперников и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Буяльский не сыграет в ответном матче Динамо против Хамрун Спартанс в Лиге чемпионов.