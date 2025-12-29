Сергей Разумовский

В заключительном туре группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко разгромила Замбию.

Фаворит повел уже на 9-й минуте благодаря голу Эль-Кааби, после чего продолжил контролировать ход встречи и удвоил преимущество еще в первом тайме, когда отличился Браим Диас. В начале второго тайма партнер украинца Романа Яремчука забил второй раз, оформив дубль на 50-й минуте и установив окончательный счет.

Коморские Острова сыграли вничью с Мали 0:0 в третьем туре группового этапа. Команды не смогли открыть счет в течение матча, поэтому встреча завершилась без голов. Для Мали эта ничья стала третьей на групповом этапе – все три поединка команда свела к ничейному результату.

Марокко с 7 очками вышло в 1/8 финала КАН из группы A. Далее также идет Мали (3), а Коморские Острова (2) ждут результатов других групп.

Кубок африканских наций. Групповой этап, третий тур

Замбия – Марокко 0:3

Голы: Эль-Кааби, 9, 50, Браим Диас, 27

Коморские Острова – Мали 0:0