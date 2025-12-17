Капитан дебютанта УПЛ перенёс операцию после последнего матча года
Игрок Эпицентра не доиграл матч с Шахтером
1 день назад
Фото - ФК Эпицентр
Капитан Эпицентра Владислав Мороз, который получил травму в матче 16 тура УПЛ против Шахтера (0:5) и вынужденно покинул поле в конце поединка, перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.
Клубный врач новичка УПЛ Кристина Пынзар сообщила, на какой срок выбыл футболист.
У Влада произошел разрыв ключично-акромиального соединения и необходимо было провести оперативное вмешательство. Накануне была проведена операция. Владислав чувствует себя нормально. Но, чтобы полностью восстановиться, ему, предварительно, потребуется 2,5-3 месяца, - сообщила врач.
Капитан Эпицентра провел в этом сезоне 15 матчей во всех турнирах: 1 гол, 1 ассист.