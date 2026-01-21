Павел Василенко

Львовские Карпаты и бразильский Коринтианс по согласию сторон прекратили действие трансферного контракта относительно эквадорского защитника Диего Паласиоса. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Летом 2025 года стороны согласовали аренду 26-летнего футболиста на один сезон, но эквадорец досрочно вернется в чемпионат Бразилии.

За это время Паласиос провел один матч в рамках Кубка Украины против Пенуэла и одну игру в УПЛ против Эпицентра.

После 16 туров Карпаты имеют в активе 19 зачетных баллов и занимают девятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

В следующем туре зелено-белые на выезде сыграют против донецкого Шахтера. Базовая дата проведения поединка 21 февраля 2026 года.