Карпаты досрочно расторгли контракт с легионером
Футболист вернулся в Бразилию
1 день назад
Львовские Карпаты и бразильский Коринтианс по согласию сторон прекратили действие трансферного контракта относительно эквадорского защитника Диего Паласиоса. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
Летом 2025 года стороны согласовали аренду 26-летнего футболиста на один сезон, но эквадорец досрочно вернется в чемпионат Бразилии.
За это время Паласиос провел один матч в рамках Кубка Украины против Пенуэла и одну игру в УПЛ против Эпицентра.
После 16 туров Карпаты имеют в активе 19 зачетных баллов и занимают девятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.
В следующем туре зелено-белые на выезде сыграют против донецкого Шахтера. Базовая дата проведения поединка 21 февраля 2026 года.
