Тренер львовских Карпат Владислав Лупашко сообщил, что ключевыми игроками команды Жаном Педросо и Брунньо интересуются зарубежные клубы. Однако сами футболисты пока не планируют покидать украинский коллектив.

«Мне в клубе говорили, что может быть предложение по Бруніньо, когда клуб его выкупит. Но главное – мнение игрока, и если он хочет остаться, то это самое важное. Интерес был от клуба не с нашего континента, но Бруніньо захотел остаться.

Еще есть интерес к Жану Педросо, но и он решил быть в Карпатах. И мы с трансферами еще не закончили», – сказал Лупашко для Профутбол Digital.