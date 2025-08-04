Карпаты летом могли продать двух легионеров
Лупашко рассказал о Педросо и Брунинью
около 2 часов назад
Тренер львовских Карпат Владислав Лупашко сообщил, что ключевыми игроками команды Жаном Педросо и Брунньо интересуются зарубежные клубы. Однако сами футболисты пока не планируют покидать украинский коллектив.
«Мне в клубе говорили, что может быть предложение по Бруніньо, когда клуб его выкупит. Но главное – мнение игрока, и если он хочет остаться, то это самое важное. Интерес был от клуба не с нашего континента, но Бруніньо захотел остаться.
Еще есть интерес к Жану Педросо, но и он решил быть в Карпатах. И мы с трансферами еще не закончили», – сказал Лупашко для Профутбол Digital.
В текущее трансферное окно Карпаты официально оформили полноценный переход обоих футболистов защитника Педросо и полузащитника Брунньо.
Вчера, 4 августа, Полесье одержало победу над Карпатами в первом туре УПЛ со счетом 2:0.