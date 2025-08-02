Основной игрок Карпат будет прооперирован
Футболист попал в лазарет клуба
около 2 часов назад
Фото - ФК Карпаты
Защитник Карпат Тимур Стецьков получил повреждение трансплантата передней крестообразной связки левого колена.
На следующей неделе запланирована операция, от которой будет зависеть срок реабилитации футболиста, сообщает пресс-служба львовского клуба.
Карпаты в сезоне 2024/25 годов набрали 46 зачётных баллов и заняли шестую строчку в итоговой турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.
В первом туре новой кампании УПЛ «львы» дома примут житомирское Полесье. Матч запланирован на 3 августа, начало игры в 18:00.
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