Главный наставник Карпат Владислав Лупашко в интервью сайту «Український футбол» рассказал, что руководство имеет много идей для улучшения функционирования клуба.

«Много предложений исходит от руководства. Андрей Анатольевич Русол часто что-то предлагает. Много запросов идет и от меня. В частности, мы ищем спортивного психолога, находимся на этапе формирования направления. Работаем с семьями иностранцев, и в клубе уже есть соответствующий сотрудник Александра Телегина, которая общается с женами легионеров.

Далее хотим углубиться в отслеживание и корректировку физического состояния игроков. Например, приводим к пониманию футболистов, что в течение 15 минут после окончания тренировки ты не можешь быть в автомобиле, а должен поужинать и провести восстановительные процедуры в клубе.

Возвращаясь к физической подготовке, сейчас взяли нового тренера и стараемся улучшить также и это направление работы».