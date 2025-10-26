Павел Василенко

Легендарного вратаря Реала Икера Касильяса ограбили в собственном доме, а шокирующей подробностью стало то, что ценности украла его домработница.

По информации издания El Mundo, женщина, которая работала у Касильяса, поэтапно выносила из особняка пять элитных часов общей стоимостью более 200 000 евро, заменяя их на подделки.

После обнаружения пропажи испанская полиция быстро установила подозреваемую. Вместе с ней задержали её мужа, который работал охранником в жилом комплексе, где проживает экс-вратарь мадридского Реала.

Во время обыска в их доме нашли части украденных часов. Супруги в настоящее время находятся на свободе, но им запрещено покидать Испанию.

Касильяс, завершивший карьеру в 2020 году, остается одной из ярчайших фигур в истории мирового футбола – с Реалом он выиграл 18 трофеев, включая три Лиги чемпионов.