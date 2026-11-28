Киевское Динамо уступило Черноморцу в домашнем матче 14-го тура УПЛ. Одесская команда победила со счетом 2:0, хотя хозяева нанесли 21 удар по воротам соперника.

И.о. главного тренера бело-синих Мацей Кендзёрык в эфире УПЛ ТВ отметил, что команда рассчитывала добыть три очка и сделала для этого достаточно. По его словам, 21 удар стал, вероятно, лучшим показателем Динамо в последних матчах.

Однако киевские футболисты не смогли реализовать свои моменты. Кендзёрык считает, что главной проблемой стала недостаточная качество действий в атаке на завершающей трети поля.

Конечно, мы не удовлетворены, потому что нашей целью было выиграть этот матч. И я считаю, что мы много для этого сделали. Мы нанесли 21 удар – это, наверное, самое большое число в последних матчах. Но мы не использовали наши моменты, чтобы забить мяч. В последней трети поля в атаке мы были недостаточно качественны. И соперник, конечно, ждал своего момента, использовал контратаки. Мы максимально не удовлетворены этим, но также это будет хорошим уроком для нас.

Если ты не используешь свои моменты, ты не можешь выиграть матч. И я считаю, что мы сегодня создали очень много хороших моментов, но самое важное в футболе – забивать мячи. Никто не вспомнит, как мы играли, как хорошо мы играли, сколько было качества и качественных ситуаций – никто этого не вспомнит. Все посмотрят на результат, а результат – 0:2 в пользу Черноморца.

Что касается отсутствия Пономаренко, я не хочу искать такие оправдания. Да, Пономаренко не было, он важный игрок для нашей команды, конечно, но это был шанс для других игроков показать себя. У нас нет такого сильного влияния. Мы должны забивать, и неважно, кто играет нападающего. Я не хочу обвинять Пьера Мунгенге, конечно – ему всего лишь 18 лет. Не забывайте, ему нужно время, шаг за шагом. Я считаю, что это тоже будет хороший урок для него.

Самым важным для нас сейчас будет сосредоточиться на следующем матче против Левого Берега. У нас немного времени на подготовку, нужно думать о том, что произошло сегодня. Цели на более длительный срок, глобально, они 100% будут. Сегодняшняя игра показала нам, что мы должны улучшать определенные моменты: переходные фазы, возможно, то, как мы ведем себя в штрафной площадке соперника. Это для нас был очень ценный урок. Мы продолжаем работать, хотим построить наш стиль, нашу ДНК. И, вы знаете, как это в футболе: не всегда все идет вверх, иногда нужно немного опуститься. Я надеюсь, что это именно такой момент: мы найдем правильные мысли, и я уверен, что следующая игра будет намного лучше.

У нас много лидеров в команде, не только Шола. И это очень важно, что все должны быть лидерами, не только индивидуальности. Все должны брать на себя ответственность. Шола — такой игрок, который ведет себя довольно естественно, он завоевывает свою позицию в нашей команде. Он в последних матчах очень много создал, очень много сделал для команды. Но я хочу, чтобы все были лидерами, не только кто-то один. Я ожидаю, что все игроки будут как 11 лидеров на поле.