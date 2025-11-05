Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал выездное поражение от Ливерпуля (0:1) в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

— Считаю, что мы хорошо сыграли. Показали хороший темп, хотя у соперника, конечно, были моменты. Нам немного не хватило остроты в атаке.

Не думаю, что нужно говорить о взлетах и падениях. Это отдельный неудачный матч, и мы должны воспринимать его именно так. Мы хорошо боролись, действовали на равных с соперником. Сделаем правильные выводы. Главное — избегать ненужных фолов и стандартов. Мы не уступали Ливерпулю, но во втором тайме они добавили, и это сказалось, — передает слова Алонсо пресс-служба клуба.