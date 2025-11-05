Хабі Алонсо — о поражении Реала от Ливерпуля: «Играли на равных»
Мерсисайдцы победили благодаря голу Мак Аллистера
около 1 часа назад
Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо прокомментировал выездное поражение от Ливерпуля (0:1) в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
— Считаю, что мы хорошо сыграли. Показали хороший темп, хотя у соперника, конечно, были моменты. Нам немного не хватило остроты в атаке.
Не думаю, что нужно говорить о взлетах и падениях. Это отдельный неудачный матч, и мы должны воспринимать его именно так. Мы хорошо боролись, действовали на равных с соперником. Сделаем правильные выводы. Главное — избегать ненужных фолов и стандартов. Мы не уступали Ливерпулю, но во втором тайме они добавили, и это сказалось, — передает слова Алонсо пресс-служба клуба.
Единственный и победный гол Ливерпуль забил на 61-й минуте — отличился Алексис Мак Аллистер.
Для Реала это поражение стало первым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Свой следующий матч команда Алонсо проведет в Ла Лиге против Райо Вальекано 9 ноября, в воскресенье.