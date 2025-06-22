Хабі Алонсо прокомментировал состояние здоровья Мбаппе
Футболист пропустит ближайший матч
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Главный тренер Реала Хаби Алонсо предоставил обновленную информацию о состоянии французского нападающего Килиана Мбаппе, которого был госпитализирован с гастроэнтеритом.
«Мбаппе становится все лучше и лучше. Его выписали из больницы два дня назад. Он восстанавливается и с каждым днем мы все более оптимистично настроены относительно его выхода на поле в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира против Зальцбурга», – сказал Алонсо.
Сегодня Реал в матче второго тура Клубного чемпионата мира сыграет с мексиканской Пачукой. Начало – в 22:00 по киевскому времени.