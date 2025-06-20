Павел Василенко

Звезда Реала Килиан Мбаппе был выписан из больницы, куда его было госпитализировано несколько дней назад. Французу поставили диагноз «острый гастроэнтерит», он прошел различные тесты и лечение. Его состояние, по-видимому, улучшилось, и он смог вернуться в лагерь мадридской команды.

Нападающий не был включен в состав на матч Клубного чемпионата мира с Аль-Хилялем (1:1) и не присутствовал на стадионе Hard Rock в Майами. В четверг утром он не имел сил заниматься обычными делами или легкими тренировками, как и во время предыдущей тренировки.

Его состояние, которое характеризовалось лихорадкой и желудочно-кишечными проблемами, ухудшилось вместо того, чтобы улучшиться.

Неотложная медицинская помощь, оказанная медицинской бригадой клуба, не дала желаемого результата, и было решено, что Мбаппе будет госпитализирован в среду вечером. Он провел ночь в больнице, название которой не разглашается из соображений конфиденциальности. Реал теперь объявил, что игрока выписали и он вернулся в лагерь команды.

Тем не менее, участие игрока во втором матче Клубного чемпионата мира против Пачуки кажется маловероятным.