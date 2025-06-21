Стало известно, сыграет ли Мбаппе против Пачуки
Форвард борется с последствиями болезни
около 1 часа назад
Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе пропустит матч второго тура Клубного чемпионата мира против мексиканской Пачуки, сообщает Marca.
Мбаппе уже пропустил стартовую игру турнира против Аль-Хиляля (1:1). Причиной стало серьезное недомогание — у игрока диагностировали острый гастроэнтерит. После госпитализации клуб соблюдал строгие протоколы изоляции, и в настоящее время футболист находится в процессе постепенного восстановления.
Реал отправится на матч в американский город Шарлотт без своего лидера. Врачи не рекомендуют рисковать, поскольку организм игрока до сих пор ослаблен. Хотя состояние Мбаппе улучшилось, говорить о его возвращении в игру преждевременно.
Матч между Реалом и Пачукой состоится в воскресенье, 22 июня, в 22:00 по киевскому времени на арене Bank of America.
Плановой датой возвращения форварда считается 26 июня — на третий тур группового этапа против австрийского РБ Зальцбург.