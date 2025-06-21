Тібо Куртуа согласился на продление соглашения с мадридским Реалом. По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, переговоры уже проходят в позитивном ключе, а официальное предложение клуб планирует сделать в июле.

Текущий контракт голкипера действителен до лета 2026 года, но Реал готов нарушить собственное правило — не подписывать игроков старше 30 лет более чем на год. Вместо этого планируется продление еще на два года — до 2028 года.

Куртуа играет за Реал с 2018 года, провел 280 матчей в составе "сливочных", выиграл две Лиги чемпионов, три чемпионата Испании, Кубок Испании, Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира.

Продление контракта Куртуа также повлияет на ситуацию с Андреем Луниным. Украинский вратарь ранее переподписал контракт до 2030 года, но теперь понятно, что он останется дублером бельгийца и может искать новую команду, если захочет больше игрового времени.

Свой следующий матч на КЧМ-2025 Реал проведет с мексиканской Пачукой 22 июня в 22:00.