Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич в интервью сайту «Украинский футбол» назвал лучшего украинского голкипера в прошлом сезоне.

«Это вратарь Александрии – Георгий Ермаков. Его стабильная игра внесла весомый вклад в успех команды в чемпионате Украины. Он не допускал серьезных ошибок, очень надежно действовал на линии, классно играл ногами.

Понятно, что Трубин и Лунин играют в топовых чемпионатах за большие клубы, но я отдам голос за Ермакова, учитывая его стабильность и большой вклад в серебряные медали Александрии».