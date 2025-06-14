Хацкевич назвал лучшего украинского вратаря сезона
Специалист сделал свой выбор
около 1 часа назад
Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич в интервью сайту «Украинский футбол» назвал лучшего украинского голкипера в прошлом сезоне.
«Это вратарь Александрии – Георгий Ермаков. Его стабильная игра внесла весомый вклад в успех команды в чемпионате Украины. Он не допускал серьезных ошибок, очень надежно действовал на линии, классно играл ногами.
Понятно, что Трубин и Лунин играют в топовых чемпионатах за большие клубы, но я отдам голос за Ермакова, учитывая его стабильность и большой вклад в серебряные медали Александрии».
23-летний Ермаков в прошлом сезоне сыграл в 32 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 24 мяча и 15 раз отыграл на «ноль» (лучший показатель в УПЛ).
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