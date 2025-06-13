ЛНЗ підпишет нападающих Александрии и Кривбасса
Черкасский клуб активно ведет трансферную работу
около 2 часов назад
Фото: ФК Александрия
Несколько дней назад ЛНЗ официально объявил о назначении украинского специалиста Виталия Пономарёва новым главным тренером команды.
Черкасский клуб продолжает активную трансферную кампанию, формируя состав под нового наставника.
ЛНЗ близок к приобретению лидера атаки Александрии Александра Филиппова за 300-500 тысяч евро. Игрок подпишет контракт на два года.
Вице-чемпион страны принял предложение ЛНЗ по трансферу центрального нападающего, сообщает ТаТоТаке.
Отмечается, что черкасский клуб также подпишет нападающего Кривбасса Даниэля Сосу, который перейдет свободным агентом и подпишет контракт на три года.