Павел Василенко

Ожидаемое дерби Тель-Авива между Хапоэлем и Маккаби превратилось в настоящий хаос. Матч, который должен был стать главным событием выходных в Израиле, был отменен за считанные минуты до старта из-за масштабных беспорядков в городе.

По данным местной полиции, пострадали 29 человек, среди них – трое правоохранителей, а задержано более 40 участников беспорядков. Столкновения вспыхнули возле стадиона «Блумфилд», где фанаты обоих клубов начали бросать фейерверки, дымовые шашки и камни, создав реальную угрозу безопасности.

Организаторы сначала попытались отложить начало игры, но после эскалации событий полиция приказала отменить матч полностью. Игроки, уже вышедшие на поле для разминки, были вынуждены вернуться в раздевалки под охраной.

Ситуация вызвала широкий резонанс, ведь напряжение вокруг израильских клубов растет и на международном уровне. Недавно английская Астон Вилла объявила, что запретит фанатам Маккаби посещать матч Лиги Европы.

Такое решение приняла Консультативная группа по вопросам безопасности, после того как полиция Вест-Мидлендса предостерегла о возможных массовых антиизраильских протестах возле стадиона.

Израильские СМИ называют инцидент в Тель-Авиве «позором для национального футбола», а федерация уже объявила, что оба клуба могут получить дисциплинарные санкции.