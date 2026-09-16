Сергей Разумовский

Денис Нагнойный продолжит карьеру в другом клубе, сообщает «ТаТоТаке». 24-летний полузащитник покинул Харьков в статусе свободного агента и в ближайшее время присоединится к киевскому «Локомотиву», который выступает в Первой лиге.

Ожидается, что соглашение будет действовать по крайней мере до завершения осенней части сезона. После зимней паузы стороны смогут отдельно обсудить дальнейшее сотрудничество.

В то же время предыдущий контракт футболиста с Харьковом должен был действовать до лета 2028 года. Причины досрочного расторжения соглашения пока не разглашаются.

Нагнойный стал игроком Харькова в 2024 году, но закрепиться в основном составе не смог. За команду он провел лишь один официальный матч, а в текущем сезоне ни разу не выходил на поле.

Недавно Харьков и «Кривбасс» не смогли завершить матч шестого тура УПЛ. Поединок был прерван из-за объявления воздушной тревоги.