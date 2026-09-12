Сергей Разумовский

Украинская Премьер-лига приняла решение перенести на неопределенную дату матч шестого тура чемпионата Украины между Кривбассом и Харьковом. Об этом сообщила пресс-служба криворожского клуба.

Матч должен был начаться в 13:00, однако команды так и не вышли на поле. Причиной стала воздушная тревога, объявленная в Кривом Роге.

После первого сигнала об опасности футболисты и представители команд были вынуждены покинуть стадион и перейти в безопасное место. Вскоре в городе объявили отбой, поэтому клубы начали подготовку к началу встречи. Тем не менее, вскоре прозвучала новая воздушная тревога, из-за которой проведение матча снова стало невозможным.

После консультаций между представителями Кривбасса, Харькова и УПЛ стороны пришли к выводу, что провести матч в этот день уже не удастся. Новую дату проведения встречи объявят позже.

Ситуация с воздушными тревогами оставалась сложной и в других регионах Украины. По состоянию на 17:00 российская армия запустила только по Киевской области 50 БПЛА. Тревога также продолжается в Днепропетровской и Ровненской областях.

В Ровненской области на 18:00 запланирован матч Верес – Кудривка. Проведение этого поединка из-за ситуации с безопасностью также под угрозой.