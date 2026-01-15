Павел Василенко

Нидерландский специалист Джон Хейтинга быстро нашел новое место работы и снова возвращается в Английскую Премьер-лигу. Стало известно, что 42-летний Хейтинга вошел в штаб лондонского Тоттенхэма, где будет работать ассистентом главного тренера Томаса Франка.

Для Хейтинги это уже не первый опыт работы в Англии. Ранее он был помощником Дэвида Мойеса в Вест Хэме, а также входил в тренерский штаб Ливерпуля, где был ассистентом Арне Слота во время триумфального прошлого сезона красных в АПЛ. Репутация молодого, но уже опытного специалиста сделала его востребованным на тренерском рынке.

Последним местом работы Хейтинги был амстердамский Аякс, который он возглавил в начале текущего сезона. Однако этот этап карьеры оказался для него сложным. Под его руководством команда смогла одержать лишь пять побед, а результаты не соответствовали ожиданиям руководства и болельщиков. В итоге Хейтинга не продержался на посаде главного тренера даже шести месяцев.

Теперь нидерландец попытается перезапустить свою английскую страницу карьеры в Тоттенхэме, который переживает непростой период. Лондонский клуб сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ и стремится стабилизировать результаты.