Бывший вингер Кривбаса Дмитрий Хомченовский в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о вариантах продолжения своей профессиональной карьеры.

«Так, это правда — на данный момент я свободный агент, без клуба. До сих пор ищу команду и надеюсь, что этот вопрос решится в ближайшее время.

Были варианты с клубами и Первой, и Второй лиги на различных уровнях профессионального футбола, но в тот момент я отказался, потому что не считал, что это именно то, что мне нужно. Сейчас я рассматриваю возможности, и если появится вариант, который будет импонировать и по уровню, и по условиям, то обязательно его рассмотрю».