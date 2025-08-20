Хомченовский: «Были варианты с клубами и Первой, и Второй лиги»
Футболист находится в статусе свободного агента
около 1 часа назад
Бывший вингер Кривбаса Дмитрий Хомченовский в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о вариантах продолжения своей профессиональной карьеры.
«Так, это правда — на данный момент я свободный агент, без клуба. До сих пор ищу команду и надеюсь, что этот вопрос решится в ближайшее время.
Были варианты с клубами и Первой, и Второй лиги на различных уровнях профессионального футбола, но в тот момент я отказался, потому что не считал, что это именно то, что мне нужно. Сейчас я рассматриваю возможности, и если появится вариант, который будет импонировать и по уровню, и по условиям, то обязательно его рассмотрю».
В прошлом сезоне 35-летний Хомченовский сыграл 534 минуты в 12 матчах за Кривбас.