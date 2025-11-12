Павел Василенко

Барселона рассматривает перерыв на матчи сборных как возможность реабилитироваться травмированным игрокам.

Рафинья ближе всего к выздоровлению и, как ожидается, будет готов к матчу против Атлетика Бильбао 22 ноября, следующему матчу в календаре каталонцев.

Бразильский вингер не играл полтора месяца из-за травмы правого бедра, но сейчас находится на завершающей стадии восстановления.

Однако Педри, другому ключевому члену команды, вероятно, придется ждать дольше.

Разрыв бицепса левого бедра, полученный около двух недель назад, все еще потребует больше времени для восстановления. Также операцию перенес вингер каталонцев Ламин Ямаль.

Вратари Марк-Андре тер Штеген и Жоан Гарсия близки к полному выздоровлению, особенно последний, и будет интересно посмотреть, как главный тренер Барселоны Ханси Флик справится с ситуацией, когда оба будут доступны.

Несмотря на отсутствие многих национальных игроков, тренировки в Ciutat Esportiva продолжаются под руководством Флика до четверга.

После этого игроки будут иметь длительный перерыв и возобновят тренировки лишь на следующей неделе.