Сергей Разумовский

60-летнего Олега Дулуба назначено главным тренером тернопольской Нивы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Белорусский специалист возглавил команду, выступающую в Первой лиге Украины, и отныне будет отвечать за подготовку Нивы и результаты во второй части сезона. Условия контракта между сторонами пока не раскрываются — клуб не сообщил ни о продолжительности соглашения, ни о других его деталях.

Вместе с Дулубом формируется и обновленный тренерский штаб. Ассистентом нового главного тренера станет Ярослав Матвеев, который ранее работал на должности наставника второй лиги Ревера 1908. Ожидается, что Матвеев будет помогать в организации тренировочного процесса и подготовке команды к матчам чемпионата, в частности в вопросах тактики и работы с игроками.

Олег Дулуб хорошо известен украинским болельщикам по работе в нескольких клубах: он возглавлял Карпаты, Черноморец, Львов и ЛНЗ. После этого этапа карьеры специалист сменил фокус и с февраля 2025 года работал в ФК Львов в роли детско-юношеского тренера, так что имеет свежий опыт работы с молодежью и построения системного подхода к развитию игроков.

Предыдущим главным тренером тернопольской Нивы был Юрий Вирт, который покинул клуб в середине декабря 2025 года. На момент смены наставника команда занимает восьмое место в таблице Первой лиги Украины сезона-2025/26, набрав 23 очка. Теперь перед новым штабом стоит задача стабилизировать результаты и попытаться улучшить турнирные позиции в следующих турах.

