Михаил Цирук

В четверг, 10 июля, донецкий Шахтер проведет свой первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против финского клуба Ильвес, которым откроет сезон 2025/26 для всего украинского футбола. В своей первой речи во время знакомства с игроками новый наставник горняков Арда Туран подчеркнул, что такой клуб не должен начинать кампанию так рано.

И действительно, в последний раз Шахтеру приходилось играть квалификацию еврокубков довольно давно – в сезоне 2021/2022, а если говорить о отборе не в Лигу чемпионов, то подобного с горняками не происходило еще с конца 90-х. Однако имеем то, что имеем: новый евросезон донецкий клуб начинает в статусе бронзового призера УПЛ, который при определенных обстоятельствах вообще мог играть в Лиге конференций.

Итак, задача простая и понятная – продемонстрировать не словами, а делом, что такому клубу как Шахтер действительно здесь не место, оттолкнуться от этого дна и начать двигаться вверх. И начинать это движение предстоит с противостояния, в котором горняки просто не имеют права на ошибку.

Чего ждать от Шахтера?

На этот вопрос сейчас не сможет ответить никто. Шахтер работает с новым главным тренером менее месяца. Если верить тому, что появляется в информационном пространстве, команда очень много бегает, а вот спарринги провела всего два – против хорватской Горицы (1:0) и чешского Словацко (1:1).

Конечно же, сделать какие-то выводы по двум контрольным играм просто невозможно. Однако и без них понятно, что изменить что-то в стилистике и основных принципах игры команды за такой короткий период просто невозможно.

На старте еврокубковой квалификации мы еще не увидим Шахтер Арды Турана. Это будет примерно та же команда, которая завершала предыдущий сезон, так как для того, чтобы стереть из системы предыдущие настройки и внести новые, нужно больше времени.

Но хорошая новость заключается в том, что уровень соперника в первом раунде квалификации позволяет преодолеть его при любых обстоятельствах.

Укротить финскую рысь

Проходить этого соперника Шахтер должен на классе. Деньги, конечно, в футбол не играют, однако класса футболистов, которые стоят в 40 раз дороже, должно с запасом хватить длятого, чтобы не иметь проблем со своими оппонентами. Обычный европейский болельщик не знает много об Ильвесе, ведь этот клуб не принадлежит к грандам даже по финским меркам.

Вы могли слышать о нем скорее из подборок самых смешных эмблем, ведь эта перекошенная рысь действительно очень мила. Кстати, слово Ильвес с финского переводится именно как рысь, так что почему на эмблеме именно это животное — вполне понятно. В своей истории Ильвес имеет один чемпионский титул, однако это было очень давно — в 1983 году.

В новейшей истории этот клуб до чемпионства не добирался, хотя в предыдущем розыгрыше было очень близко. В 2024 году команда финишировала второй, отстав от чемпиона всего на два очка, а вот в двух розыгрышах до этого даже не попала в чемпионскую группу. В общем, этот выход в еврокубки стал для команды первым с 2019 года, когда она финишировала четвёртой.

Преимуществом Ильвеса в контексте будущего противостояния является также то, что финский чемпионат, который проводится по системе весна-осень, сейчас в самом разгаре. Кстати, там у рысей всё очень неплохо: после 15 сыгранных матчей они занимают третье место, отставая от лидера всего на одно очко.

Из последних шести матчей Ильвес выиграл четыре, однако непосредственно в последней игре с Шахтёром потерял очки, сыграв вничью с СИК (1:1). Так или иначе, Шахтёр просто обязан преодолевать этот финский барьер. Уровень футболистов горняков должен сказаться, и шансы на то, что что-то пойдёт не так, откровенно, минимальны. А вот настоящие испытания для горняков начнутся уже с следующего раунда, но об этом всё же поговорим позже: не будем делить шкуру неубитой рыси.

В материале использованы фото Getty Images