Туран пояснил ситуацию с отсутствием трансферов Шахтера этим летом
Специалист дал четкий ответ
около 2 часов назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран прокомментировал отсутствие трансферов донецкого клуба этим летом.
«Я доверяю своим игрокам и их потенциалу. Я всегда это говорю. У нас есть 24 хороших футболиста, которым мы доверяем сейчас. Если нам понадобятся трансферы, мы поговорим об этом. Но я также считаю, что трансферы в такой короткий срок не принесут пользы команде. Я верю, что с теми игроками, которым мы доверяем сейчас, мы сможем пройти в основной этап Лиги Европы. И если нам что-то будет нужно, как, например, трансфер, мы обсудим это с Дарио», – цитирует Турана клубная пресс-служба.
Первая игра первого квалификационного раунда Лиги Европы Шахтер – Ильвес пройдет 10 июля. Начало матча, который будет проходить в столице Словении — Любляне, запланировано на 21:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится через неделю — 17 июля.