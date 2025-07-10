Павел Василенко

Сегодня донецкий Шахтёр стартует матчем первого раунда квалификации Лиги Европы против финского Ильвеса. Поединок начнётся в 21:00 по киевскому времени и пройдет на стадионе «Стожице» в Любляне, Словения.

Матч Шахтер – Ильвес покажет УПЛ ТВ, который доступен у большинства операторов и на многих OTT-платформах (Київстар ТВ, Сетанта и MEGOGO).

Это будет первая официальная игра Арды Турана на посту тренера «горняков». До этого донецкие футболисты провели две товарищеские встречи против хорватской Горицы (1:0) и чешского Словацко (1:1).

Ответная игра в Финляндии запланирована на 17 июля. Начало поединка – в 19:00.

Отметим, что в случае прохода дальше Шахтёр ждёт турецкий Бешикташ, а в случае вылета в Лигу конференций – АЗ Алкмар из Нидерландов.