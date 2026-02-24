Сергей Разумовский

В ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов Байер дома удержал нужный результат против Олимпиакоса, сыграв 0:0 после победы 2:0 в первой встрече.

Греческому клубу, которому до сих пор принадлежат права на украинца Романа Яремчука (форвард сейчас находится в аренде в Лионе), нужно было отыгрывать гандикап в два мяча. Но ход игры не создал впечатления, что гости значительно добавили именно в атакующей агрессии.

По статистике поединок вышел максимально равным: обе команды нанесли по 7 ударов и лишь по одному разу попали в створ ворот. Олимпиакос имел лишь небольшое преимущество по владению мячом, однако этого не хватило, чтобы превратить контроль в моменты и голы.

В итоге нулевая ничья закрепила результат первого матча и не дала грекам сделать камбэк. Следующего соперника Байера определит жеребьевка 27 февраля.

Лига чемпионов. Стыковой раунд плей-офф, ответный матч

Байер – Олимпиакос 0:0 (2:0 – первый матч)

Байер: Бласвих, Тапсоба, Андрих, Куанс, Гримальдо, Алейш Гарсия, Паласиос (Фернандес, 73), Васкес (Артур, 89), Маза, Хоффманн (Калбрет, 73), Шик

Олимпиакос: Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Родиней, Музакитис (Шипиони, 79), Дани Гарсия (Клайтон, 89), Шикиньо (Андре, 66), Эссе, Мартинш (Оньемаэчи, 90), Тареми (Эль-Кааби, 66)

Предупреждения: Пирола, 90+3