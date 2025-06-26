В четверг, 26 июня, и в ночь на 27 июня по киевскому времени состоятся четыре матча заключительного, 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу — 2025.

Расписание матчей на 26 июня (указано время по киевскому времени):

▪️ 22:00 — Видад (Марокко) – Аль-Айн (ОАЭ)

▪️ 22:00 — Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия)

▪️ 04:00 — Ред Булл Зальцбург (Австрия) – Реал Мадрид (Испания)

▪️ 04:00 — Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Пачука (Мексика)

Напомним, Клубный чемпионат мира 2025 года проходит в США с 15 июня по 13 июля. Участие в соревнованиях принимают 32 клуба, разделённые на восемь групп по четыре команды. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.