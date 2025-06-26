Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе не попал в заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира против Ред Булл Зальцбург. Поединок состоится в пятницу, 27 июня, в 04:00 по киевскому времени.

Как сообщает испанская пресса, из нападающих Реала в заявку вошли Винисиус Жуниор, Родриго, Браим Диас, Гонсало Торрес и Виктор Муньос.

Мбаппе был госпитализирован 19 июня из-за острого гастроэнтерита и, по сообщениям СМИ, потерял 4–5 килограммов. Его изолировали от команды, и в течение нескольких дней он питался только фруктами и пил воду. Лишь 25 июня футболист впервые вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, перед матчем с Аль-Хилялем (1:1), который состоялся 18 июня, игрок уже имел проблемы со здоровьем, и именно это стало причиной его отсутствия в старте.