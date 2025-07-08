Павел Василенко

Сегодня ФИФА официально подтвердила двухматчевую дисквалификацию Пачо и Лукаса Эрнандеса из ПСЖ. Оба защитника были удалены с поля с прямыми красными карточками в последние десять минут крайне драматичного четвертьфинального противостояния с Баварией Мюнхен.

Это означает, что оба игрока не будут доступны для завтрашнего полуфинального противостояния с Реалом Мадридом, но они также не смогут сыграть в возможном финале, если парижане смогут выбить мадридцев.

Защитник Реала Дин Хейсен также не сможет выйти на поле в завтрашнем матче после удаления с поля в четвертьфинале против Боруссии Дортмунд. Однако он будет отстранен лишь на один поединок и может попасть в состав, если Реал выйдет в финал Клубного чемпионата мира.