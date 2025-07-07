ПСЖ принял решение по Доннарумме
Будущее вратаря известно
около 1 часа назад
У Джанлуїджі Доннарумми контракт с ПСЖ, который действует до 30 июня следующего года. Агент игрока Энцо Райола сделал важное заявление в интервью La Gazzetta dello Sport.
Вратарь прибыл на «Парк де Пренс» летом 2021 года, сразу после победы на чемпионате Европы, и подписал пятилетний контракт с ПСЖ.
Контракт подходит к концу. Будущее игрока в последнее время под вопросом. ПСЖ не хочет его терять бесплатно.
Победители Лиги чемпионов ясно дали понять - либо Доннарумма подписывает новый контракт, либо покидает клуб. На данный момент всё указывает на первое.
В интервью La Gazzetta dello Sport агент итальянца Энцо Райола не оставил никаких сомнений по этому поводу. Он предоставил новую информацию.
«Мы ведём переговоры с ПСЖ о продлении контракта. Уверены, что достигнем соглашения», – заявил Райола.
Портал Transfermarkt оценивает Доннарумму в 40 миллионов евро.