Павел Василенко

У Джанлуїджі Доннарумми контракт с ПСЖ, который действует до 30 июня следующего года. Агент игрока Энцо Райола сделал важное заявление в интервью La Gazzetta dello Sport.

Вратарь прибыл на «Парк де Пренс» летом 2021 года, сразу после победы на чемпионате Европы, и подписал пятилетний контракт с ПСЖ.

Контракт подходит к концу. Будущее игрока в последнее время под вопросом. ПСЖ не хочет его терять бесплатно.

Победители Лиги чемпионов ясно дали понять - либо Доннарумма подписывает новый контракт, либо покидает клуб. На данный момент всё указывает на первое.

В интервью La Gazzetta dello Sport агент итальянца Энцо Райола не оставил никаких сомнений по этому поводу. Он предоставил новую информацию.

«Мы ведём переговоры с ПСЖ о продлении контракта. Уверены, что достигнем соглашения», – заявил Райола.

Портал Transfermarkt оценивает Доннарумму в 40 миллионов евро.