Павел Василенко

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира между ПСЖ и Баварией мы стали свидетелями ужасающей сцены, где Джамал Мусиала сломал ногу.

Молодая звезда Баварии получила тяжелую травму на последних секундах первого тайма четвертьфинала Клубного чемпионата мира. Мусиала был сбит вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Это было ненамеренно, но итальянский вратарь проявил неосторожность и всей своей тяжестью навалился на ногу Мусиалы.

Бывший футболист Баварии Рафинья рассказал, что игроки этого клуба ворвались в раздевалку ПСЖ после игры и потребовали от вратаря Доннаруммы извиниться перед Мусиалой.

«Игроки Баварии не умеют проигрывать, я их очень хорошо знаю. Они были в ярости, потому что хотели, чтобы Доннарумма хотя бы извинился, так как они видели, насколько серьезна травма. После игры в раздевалке были ожесточенные дискуссии. Игроки подошли к нему в раздевалку ПСЖ, чтобы извиниться, и обменялись резкими словами. Они требовали, чтобы он поступил морально и хотя бы извинился, хотя он сделал это не намеренно», – рассказал Рафинья бразильскому SporTV.

Рафинья играл за Баварию с 2011 до 2019 года, выиграв все трофеи с баварским клубом. В Европе он также играл за Шальке, Дженоа и Олимпиакос, а остальную карьеру провел в Бразилии, где завершил карьеру этим летом.