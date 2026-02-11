Сергей Разумовский

Металлист 1925 провел шестой контрольный матч на сборах в Марбелье, где сыграл вничью с корейским Чонбуком. Счет открыл новичок харьковчан Баптистелла, который забил в дебютном поединке за команду, но после перерыва Чонбук смог отыграться благодаря результативному удару Твумаси, и итог встречи — боевая ничья 1:1.

Рух в своем пятом спарринге в рамках подготовки в Словении одержал волевую победу над командой Радомлле. Львовский клуб, хотя и пропустил первым после гола Нвоги, почти сразу восстановил равновесие — пенальти реализовал новичок Игор Невес. Во втором тайме победу Руха принес точный удар Влада Рейляну, после чего подопечные Ивана Федика удержали преимущество и отпраздновали успех со счетом 2:1.

Колос открыл игровой день контрольным матчем против румынского клуба Корвинула, где команда из Ковалевки записала на свой счет победу со счетом 2:1. В составе украинского коллектива отметились Артем Гусол и Ардит Тахири, каждый из которых записал на свой счет по одному забитому мячу.

В заключительном матче турецких сборов Колос противостоял киргизской команде Мурас Юнайтед и сумел оформить разгромную победу 3:0. Основной вклад в результат сделал Юрий Климчук, который оформил дубль до перерыва, а окончательный счет установил Эдуард Козик во втором тайме. После этого матча команда завершает подготовительный этап в Турции и готовится к возвращению домой.

Контрольные матчи

Металлист 1925 – Чонбук 1:1

Голы: Баптистелла, 41 – Твумаси, 65

Рух – Радомлле 2:1

Голы: Невес, 31 (пенальти), Рейляну, 54 – Нвога, 28

Колос – Корвинул 2:1

Голы: Гусол, Тахири

Колос – Мурас Юнайтед 3:0

Голы: Климчук (дубль), Козик