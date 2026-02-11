Колос разгромил МЮ, новичок принес Металлисту 1925 победу. Результаты матчей украинских клубов от 11 февраля
Состоялись четыре контрольных матча на зимних сборах с участием команд УПЛ
около 1 часа назад
Металлист 1925 провел шестой контрольный матч на сборах в Марбелье, где сыграл вничью с корейским Чонбуком. Счет открыл новичок харьковчан Баптистелла, который забил в дебютном поединке за команду, но после перерыва Чонбук смог отыграться благодаря результативному удару Твумаси, и итог встречи — боевая ничья 1:1.
Рух в своем пятом спарринге в рамках подготовки в Словении одержал волевую победу над командой Радомлле. Львовский клуб, хотя и пропустил первым после гола Нвоги, почти сразу восстановил равновесие — пенальти реализовал новичок Игор Невес. Во втором тайме победу Руха принес точный удар Влада Рейляну, после чего подопечные Ивана Федика удержали преимущество и отпраздновали успех со счетом 2:1.
Колос открыл игровой день контрольным матчем против румынского клуба Корвинула, где команда из Ковалевки записала на свой счет победу со счетом 2:1. В составе украинского коллектива отметились Артем Гусол и Ардит Тахири, каждый из которых записал на свой счет по одному забитому мячу.
В заключительном матче турецких сборов Колос противостоял киргизской команде Мурас Юнайтед и сумел оформить разгромную победу 3:0. Основной вклад в результат сделал Юрий Климчук, который оформил дубль до перерыва, а окончательный счет установил Эдуард Козик во втором тайме. После этого матча команда завершает подготовительный этап в Турции и готовится к возвращению домой.
Контрольные матчи
Металлист 1925 – Чонбук 1:1
Голы: Баптистелла, 41 – Твумаси, 65
Рух – Радомлле 2:1
Голы: Невес, 31 (пенальти), Рейляну, 54 – Нвога, 28
Колос – Корвинул 2:1
Голы: Гусол, Тахири
Колос – Мурас Юнайтед 3:0
Голы: Климчук (дубль), Козик