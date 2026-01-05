Сергей Разумовский

В 17-ом туре французской Лиги 1 Нант на выезде сенсационно одолел Марсель.

Первый матч 2026 года Нант провел максимально уверенно. Еще в начале игры гости действовали активнее, а затем полностью взяли контроль над событиями, воспользовавшись численным преимуществом и собственной организованностью во всех линиях.

Ключевым моментом встречи стали удаления в составе хозяев. Уже на 25-й минуте Вермеерен грубо сыграл против Лопеса и справедливо получил красную карточку. Попытка Роберто Де Дзерби перестроить игру не сработала: Надир, который вышел на замену, умудрился за три минуты заработать два «горчичника» и оставил Марсель вдесятером. Именно в этот период Нант полностью перехватил инициативу и начал создавать момент за моментом.

Счет открыл Фабьен Сентонз, который продолжил свою результативную серию, удачно сыграв на добивании после удара Аблина. А в конце матча именно Аблин заработал пенальти, который хладнокровно реализовал Реми Кабелла. Победа стала логичным итогом полного преимущества Нанта и позволила команде Ахмеда Кантаро завершить первый круг чемпионата на позитивной ноте, добавив уверенности перед второй частью сезона.

Нант набрал 14 очков и только поднялся до зоны переходных матчей. Марсель (32) уже практически утратил шансы в борьбе за чемпионство с Лансом (40) и ПСЖ (39).

Лига 1, 17-й тур

Марсель – Нант 0:2

Голы: Сентонз, 31, Кабелла, 88 (пен.)

Марсель: Рульи, Медина (Мурильо, 46), Иган-Райли (Траоре, 73), Павар, Эмерсон, Гейбьерг, Вермерен, Веа, Пайшао (Надир, 32), Гринвуд (Гуири, 73), Обамеянг (О'Райли, 61)

Нант: Лопеш, Мачадо, Коцца, Тати, Амьян, Сентонз (Дукуре, 46), Аблин, Мванга (Лепенан, 63), Коклен (Леру, 58), Ассумани (Кабелла, 58), Эль-Араби (Гирасси, 82)

Предупреждения: Надир – Мванга, Ассумани, Гирасси

Удаления: Вермерен, 26, Надир, 56 (вторая ЖК)