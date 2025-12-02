Сергей Разумовский

В 1/8 финала Кубка Германии Лейпциг на своем поле принимал Магдебург из второй Бундеслиги и уверенно завоевал путевку в следующий раунд.

Гости, однако, первыми вышли вперед: уже на 11-й минуте Ньяка реализовал пенальти, заставив фаворита отыгрываться. «Быки» быстро перехватили инициативу и ответили двумя голами еще до перерыва. Наус восстановил равновесие, а в середине тайма Баумгартнер точным ударом впервые вывел хозяев вперед – 2:1.

После перерыва Лейпциг продолжил контролировать игру и окончательно снял вопрос о победителе на 54-й минуте, когда австриец оформил дубль, сделав счет 3:1. Магдебург пытался вернуться в игру, но разница в классе команд была слишком заметна. Серьезные угрозы воротам хозяев гости создавали редко.

Уже в компенсированное время фаворит мог сделать счет вовсе разгромным. Однако гол Максимовича на 91-й минуте был отменен из-за офсайда. Несмотря на это, итоговые 3:1 уверенно вывели Лейпциг дальше.

К вашему вниманию обзор матча.

Лейпциг вышел в четвертьфинал Кубка Германии. Команда узнает своего соперника после жеребьевки.

Кубок Германии, 1/8 финала

РБ Лейпциг – Магдебург 3:1

Голы: Наус, 19, Баумгартнер, 29, 54 – Ньяка, 11 (пен.)

Лейпциг: Вандеворд, Раум, Люкеба, Орбан, Клостерманн (Неделкович, 46), Банзузи (Шлагер, 46), Зайвальд, Наус (Финкгрефе, 82), Баумгартнер (Максимович, 88), Дьоманде (Гомис, 66), Гардер

Магдебург: Райманн, Мюллер, Матисен (Гешвилль, 46), Мусонда (Дьавара, 82), Нолленбергер, Михель, Ньяка, Пеш (Бокхорн, 59), Ульрих (Гриб, 71), Атик, Жуковски (Бройниг, 59)

Предупреждения: Банзузи – Матисен, Михель, Мюллер